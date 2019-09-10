Москва, , 16:52 — REGNUM С 9 по 29 в вестибюле Галерейного центра «Артефакт» проходит персональная выставка Народного художника Чувашии Виктора Немцева. Коллекция предоставлена художественной галереей «Семенов». Об этом сообщает сайт галереи.

Виктор Немцев — известный мастер пейзажа, портрета и натюрморта. Участник республиканских, всесоюзных, всероссийских выставок, заслуженный художник России и народный художник Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К. Иванова.

Из работы искусствоведа Ивлева Д. Д. «Поэзия Виктора Немцева»: «Виктора Немцева можно отнести к числу тех выдающихся художников, у которых наша овражистая, полная родников, прудов, малых речек, замысловатых пейзажей страна Чувашия нашла свое художественное воплощение. В восприятии его художественного мира не покидает ощущение полноты жизнеутверждения».