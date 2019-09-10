Торонто, Канада, , 17:35 — REGNUM Исполнитель главной роли в фильме «Джокер» Хоакин Феникс поделился своими впечатлениями от работы над образом одного из самых известных комикс-антагонистов. Видео с монологом Феникса в своём Twitter-аккаунте 10 сентября выложил Рамин Сотудех.

https://twitter.com/RaminSetoodeh/status/1171262743854206976

Хоакин Феникс заявил, что роль Джокера стала «одним из величайших опытов в его жизни». Актёр отметил, что никогда не забудет съёмки этого фильма.

Напомним, фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет на экраны 3 октября 2019 года. Картина, снятая Тоддом Филлипсом, является отдельной работой, не связанной с киновселенной DC.

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