Лос-Анджелес, США, , 16:28 — REGNUM В сети появился второй трейлер чёрно-белого хоррора «Маяк» с Уилемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Ролик был опубликован 9 сентября на YouTube-канале A24.

Картина рассказывает о двух смотрителях маяка, ставших свидетелями ужасных событий. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов снимают хоррор-фильм RESSURECTED («Воскресшие»). По сюжету проекта, в недалёком будущем служители Ватикана научились воскрешать мёртвых.

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