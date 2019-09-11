Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Том Хэнкс сыграет роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в картине студии Paramount Pictures. Об этом сообщает интернет-портал Variety.

В основу сюжета будущей картины будет заложен рассказ лауреата Пулитцеровской премии Майкла Чабона. Адаптацией рассказа займётся сценарист Акива Голдсман, ранее работавшая с Томом Хэнксом при съёмках культовых фильмов «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны».

Астронавт Мэтт Мэйсон являлся одной из серии игрушек компании Mattel, который живет и проводит исследования на Луне. Серия игрушек выпускалась в 60-е годы XX века, ее популярность объясняется бурноразвивающейся тогда «космической гонкой» между СССР и США, что подталкивало интерес американского потребителя к теме освоения космоса.