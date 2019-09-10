Анапа, Краснодарский край, , 16:23 — REGNUM 8 сентября подошёл к концу кинофестиваль «Киношок», проводимый в Анапе. Главным его итогом стало получение главного приза фестиваля, «Золотой лозы», картиной узбекского режиссера Умида Хамдавова под названием «Горячая лепешка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя оргкомитета фестиваля Сергея Новожилова.

Фильм узбекского режиссера, сценариста и актера Умида Хамдавова «Горячая лепешка» рассказывает историю переживаний девочки-подростка, живущей в небольшом селе с бабушкой, но мечтающей о жизни с работающей в городе мамой.

Кинофестиваль «Киношок» проводится с целью поддержки независимого и авторского кинематографа в России и на всём постсоветском пространстве. Так, в этом году в кинофестивале участвовали картины как из России, так и из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии.