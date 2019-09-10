Москва, , 16:18 — REGNUM 9 сентября глава Российского оскаровского комитета, режиссёр и обладатель «Оскара» Владимир Меньшов заявил о том, что на данный момент нет никакой необходимости в реформировании Российского оскаровского комитета. Режиссёр заявил об этом в интервью ТАСС в канун своего 80-летнего юбилея.

По мнению Владимира Меньшова необходимо проводить четкую грань между общественным движением и работой комитета. Режиссёр отметил, что хотя прессу и не пускают на заседания комитета, но каждый раз комитет оперативно отчитается перед прессой о том, какой фильм поедет от России на премию «Оскар».

Дискуссия о реформировании Российского оскаровского комитета идёт уже давно. В частности, режиссёр Алексей Учитель указывал на отсутствие прозрачности процедуры составления шорт-листов, а также процедуры принятия итогового решения о том, какая картина будет выбрана для презентации на кинопремии «Оскар».