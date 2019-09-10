Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Руководство американской компании Culmination Productions сообщило о том, что Тревис Фиммел, известный зрителю по роли Рагнара Лодброка в исторической драме «Викинги», присоединился к актерской команде сериала «Умереть в перестрелке». Действие криминальной драмы разворачиваются в Нью-Йорке и вращается вокруг истории любви между юношей и девушкой, которые принадлежат к двум противоборствующим преступным группировкам.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», в актерский состав также вошли Оливия Мунн, Александра Даддарио и Диего Бонета.

Главным режиссером выступил Коллин Шиффли. Авторами сценария стали Андрю Баррер и Габриэль Феррари. В число исполнительных продюсеров вошли Том Баттерфилд, Марк Гордон, Адриан Политовский и Мартин Метц.