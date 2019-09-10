Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Американский потоковый сервис Netflix объявил о начале работы над сериалом «Голливуд». Детали сюжета пока не раскрываются, тем не менее исполнительный продюсер картины Райан Мерфи заявил, что сериал станет «письмом любви в золотой век кинематографа».

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», главную роль в картине исполнит Даррен Крис, известный зрителю по сериалу «Хор».

Напомним, что Райн Мерфи подарил миру такие картины как «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и «Ешь, молись, люби».