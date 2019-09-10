Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Руководство потокового сервиса Disney+ объявило о присоединении к актерской команде сериала «ВандаВижн» двух актеров знакомых телезрителям по кино вселенной Marvel. Одним из них стал Пол Бетани, известный по роли одного из членов команды Мстители Вижена. Кроме того, исполнительницей второй главной роли стала Элизабет Олсен, воплотившая супергероиню Алую Ведьму.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», сюжет картины развернется после событий фильма «Мстители: Финал» и раскроет взаимоотношения двух супергероев. Одновременно с этим сериал станет приквелом к фильму «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Шоураннером картины станет Жак Шеффер. Главным режиссером выступит Мэтт Шекман.