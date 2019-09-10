Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Американская компания Walt Disney подписала соглашение о сотрудничестве с британским кинопроизводителем Pinewood Studios сроком на десять лет. В соответствии с договором Walt Disney с 2020 года получит доступ ко всему комплексу кинематографического оборудования и декораций Pinewood Studios.

По сообщению американской новостной службы «Вараити», Walt Disney рассчитывает использовать ресурсы Pinewood Studios для создания сериалов для своего потокового сервиса Disney+, который будет запущен 12 ноября. Выход Disney+ на британское производство рискует серьезно подорвать позиции его основных конкурентов, расходующих существенные ресурсы на съемки сериалов в Великобритании. К числу таких компаний относятся Netflix, Amazonи Apple TV.

Напомним, что благодаря Pinewood Studios мир увидел такие кинокартины как «Хоббит» и «Мир юрского периода: павшее королевство».