Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Американский кабельный телеканал USA Network объявил о том, что второй сезон сериала «Судная ночь», созданный по мотивам одноименной киновселенной выйдет на экраны 15 октября. Сюжет антиутопического триллера вращается вокруг общества, в котором действует закон, позволяющий убивать кого угодно в ночь с 21 на 22 марта и направленный на снижение социальной напряженности.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», к актерской команде картины присоединились Дерек Люк, известный зрителям по сериалу «13 причин почему», Макс Мартини, снявшийся в фильме «Тихоокеанский рубеж», Паола Нунес, сыгравшаяся в криминальной драме «Сыны анархии», и Джоэл Аллен.

Шоуранерром остается Томас Кэлли. Команда исполнительных продюсеров состоит из Майкла Бэя, Эндрю Форма и Брэдли Фуллера. Тройка подарила миру сериал «Черные паруса», ставший приквелом романа «Остров сокровищ».