Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Американская кабельная и спутниковая телевизионная компания HBO представила телезрителю третий сезон сериала «Двойка». Сюжет социальной драмы вращается вокруг легализации и расцвета порно-индустрии в Нью-Йорке 1970-х годах. Новый сезон картины переносит зрителя в 1984 год и демонстрирует все самые низменные инстинкты, которыми жило американское общество того времени.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», главные роли в сериале исполнили Джеймс Франко, известный телезрителю по сериалу «11.22.63», Мэгги Джилленхол, Гбенга Акиннагбе и Крис Бауэр.

Исполнительными продюсерами по-прежнему являются Дэвид Симон и Джордж Пелеканос.