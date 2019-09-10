Владимир, , 16:01 — REGNUM У Владимиро-Суздальского музея-заповедника появится новый интернет-сайт и логотип. Как сообщила пресс-служба музея, их официально представят 11 сентября на торжественном собрании, посвящённом 165-летию со дня открытия первого музея во Владимире и 60-летию основания ВСМЗ.

Новый сайт и логотип разработали сами сотрудники ВСМЗ — историки, дизайнеры, искусствоведы, реставраторы. Разработчики пообещали, что у сайта будет удобный интерфейс и поиск, а позже — версия на английском языке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, логотип и сайт музея уже меняли в 2016 году при бывшем директоре Игоре Конышеве. Однако после его отставки в 2018 году именно фирменный стиль музея стала поводом для возбуждения нескольких уголовных дел. По версии следствия, Конышев и два подрядчика похитили бюджетные средства, так как стоимость контрактов была намеренно завышена в несколько раз.

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