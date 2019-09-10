Москва, , 15:53 — REGNUM В Москве 13 октября откроется второй Международный Большой детский фестиваль, на котором будут спектакли, мюзиклы, кино мультипликацияи и цирковые шоу для детей, сообщается на сайте Минкультуры РФ

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В 2019 году для участия в конкурсе поступили 228 заявок из 00 городов, их количество по сравнению с предыдущим фестивалем увеличилось в 1,5 раза

Судить участников конкурсной программы Большого детского фестиваля будет независимое детское жюри. Итоги второго фестиваля подведут 15 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, первый Международный Большой детский фестиваль стартовал в Москве 281 ноября 2018 года.

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