Владимир, , 15:50 — REGNUM Во Владимире 11 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 60-летию Владимиро-Суздальского музея заповедника. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На торжественном собрании, посвящённом 165-летию со дня открытия первого музея во Владимире и 60-летию основания государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, губернатор Владимир Сипягин наградит коллектив ВСМЗ медалью «За заслуги перед Владимирской областью» и Почётной грамотой президента Российской Академии Художеств. В этот же день в рамках фестиваля «Земля добра и мира» состоится выступление танцевальной группы «Озкот» из Австралии.

Круглую дату — 60 лет со дня основания ВСМЗ — должны были отпраздновать в 2018 году, однако о юбилее «забыли», а в конце когда директор музея-заповедника Игорь Конышев сначала ушёл в отставку, а потом был обвинён в хищениях государственных средств при «обновлении» облика ВСМЗ. На пост генерального директора вернулась Светлана Мельникова, которая и решила объединить празднование сразу двух дат.

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