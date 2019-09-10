Москва, , 15:01 — REGNUM При Министерстве культуры РФ будет создан Департамент театров. Новая структура создается для развития театральной деятельности и начнёт работать до конца 2019 года, сообщается на сайте Минкульта.

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Примечательно, что новый департамент создается в Год театра (2019 год). В России успешно реализуются крупные театральные проекты, проводятся фестивали. идет ремонт и модернизация зданий театров в рамках нацпроекта «Культура».

По мнению главы Минкульта Владимира Мединского, всё эти мероприятия требует системного подхода и профессионального управления. В связи с этим и создается Департамент театров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России функционируют 647 профессиональных театров, 19 из них — федерального ведения.

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