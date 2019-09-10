Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM Директор фильма «Джокер» Тодд Филиппс заявил, что главный герой из его фильма никогда не встретится с Бэтменом в исполнении Роберта Паттинсона. Об этом сообщило Variety 9 сентября.

Филиппс отметил, что «в будущем будет ещё много Джокеров». Но версия персонажа в исполнении Хоакина Феникса не будет являться частью вселенной нового фильма о Бэтмене режиссера Мэтта Ривза.

Ожидается, что премьера фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли состоится 3 октября 2019 года. Картина станет частью уникальной киновселенной, не связанной с другими кинокомиксами DC.

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