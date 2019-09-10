Лос-Анджелес, США, , 13:26 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures запустила в производство ремейк фильма «Без лица». Об этом 9 сентября сообщил сайт Deadline.

Сценарий к фильму напишет Орен Узил («Мачо и ботан 2», «Парадокс Кловерфилда»), а продюсером выступит Нил Мориц («Форсаж»). Имя режиссёра картины и предполагаемая дата её выхода пока не сообщаются.

Напомним, фильм «Без лица» вышел в 1997 году, главные роли в ней исполнили Джон Траволта и Николас Кейдж. По сюжету картины, агенту ФБР и международному террористу делают операцию по пересадке лиц в рамках проведения секретной операции.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов снимают хоррор про воскрешение людей