Сухум, , 11:47 — REGNUM Театр юного зрителя «Саби» из Северной Осетии приезжает на гастроли в Абхазию до 20 сентября, сообщает 10 сентября ГТРК «Алания».

Выступление театра юного зрителя «Саби» Teatr-sabi.ru

Специально для поездки в Сухум труппой театра был поставлен спектакль «Дочь солнца» по мотивам одноименной поэмы абхазского писателя Константина Ломиа. Также труппа представит постановки Асланбека Галаова «Нарты и золотое яблоко» и Эрмика Бабаянца «Волшебная ласточка» .

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках программы «Большие гастроли-2019» федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России, и при поддержке «Культурных сезонов Россия — Абхазия» 11 и 12 сентября в государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера в Сухуме состоятся гастроли Московского Художественного театра им. А.П. Чехова со спектаклем «Пролетный гусь» в постановке Марины Брусникиной.

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