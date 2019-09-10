Цхинвал, , 11:06 — REGNUM Детский хореографический ансамбль «Ирон» под руководством Дианы Хугаевой примет участие в международной олимпиаде по хореографии «Красота и доброта спасут мир!» в Сочи. Об этом 10 сентября сообщает информагентство «Рес».

Выступление ансамбля «Ирон» Cominf.org

Начальник управления культуры, молодежи и спорта администрации столицы Южной Осетии Игорь Тасоев отметил, что целью фестиваля фестиваля является выявление и поддержка талантливых хореографических коллективов. Учредителями и организаторами олимпиады стали мировой и российский артийский комитет.

Фестиваль будет проходить с 14 по 18 сентября в Лазаревском районе Сочи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители Южной Осетии в 2020 году выступят на международном музыкальном фестивале вокального искусства «Золотой Камертон» в Чехии.

Читайте ранее в этом сюжете: Вокалист из Южной Осетии выступит на международном фестивале в Чехии