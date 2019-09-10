Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Ульяновской области продолжают реализацию проектов в рамках празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В школах регионах появляются «Парты Героев», в проекте примут участие 26 школ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В новом учебном году «Парта Героя» появилась в школе села Акшуат Барышского района. Здесь оформлена парта, за которой сидел земляк, Герой России, летчик-испытатель Геннадий Ирейкин. На парте, которая стоит в кабинете истории, размещены его фотография и краткая биография с описанием подвига. Цвет парты — сине-голубой, символизирующий небо. В школе отмечают, что право сидеть за ней получит тот, кто достигнет успехов в учебе и общественной жизни.

Реализовать проект «Парта Героя» помогла семья летчика. Сам лётчик Геннадий Ирейкин — частый гость в селе.

Всего в проекте «Парта Героя», в котором область участвует второй год, запланировано участие 26 общеобразовательных учреждений. В регионе в рамках программы военно-патриотического воспитания также реализуют проекты «1418 огненных верст», «Пост №1», «Дом со звездой», «Обелиск».

Напомним, Геннадий Ирейкин участвовал в летных испытаниях более 50 типов самолетов и вертолетов. В 1988 году стал одним из тех, кто установил мировой авиационный рекорд дальности полета на самолете Ан-74. Его общий налет — 9930 часов, из них 5525 часов — в испытательных полётах. За мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники, в 2000 году присвоено звание Героя России. В настоящее время он со своей семьей проживает в городе Жуковском Московской области.