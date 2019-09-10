Уфа, 10 сентября 2019, 10:34 — REGNUM Уникальная выставка художников-эмальеров со всей России откроется в Уфе. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Всероссийская выставка горячей эмали «Мифы и легенды народов мира» пройдет в Уфе с 12 сентября по 20 октября 2019 года.
Посетители смогут увидеть работы порядка 35 мастеров из различных регионов России.
По словам организаторов мероприятия, выставка может дать импульс к развитию «Уфимской школы эмальерного искусства».
Напомним, что мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Культура».