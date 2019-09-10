Уфа, , 10:34 — REGNUM Уникальная выставка художников-эмальеров со всей России откроется в Уфе. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Всероссийская выставка горячей эмали «Мифы и легенды народов мира» пройдет в Уфе с 12 сентября по 20 октября 2019 года.

Посетители смогут увидеть работы порядка 35 мастеров из различных регионов России.

По словам организаторов мероприятия, выставка может дать импульс к развитию «Уфимской школы эмальерного искусства».

Напомним, что мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Культура».