Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Российская компания Bubble Studios снимает одну из своих картин на улицах Санкт-Петербурга. Об этом 9 сентября сообщил «Мир Фантастики».

Эксперты предположили, что Bubble снимают фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», премьера которого была запланирована на осень 2019 года. Представители студии пока не дали никаких официальных комментариев.

Напомним, тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел ещё в 2017 году. Главную роль в картине должен был исполнить Александр Горбатов — он же исполнил роль Игоря Грома в короткометражном фильме «Майор Гром».

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