Санкт-Петербург, , 09:05 — REGNUM Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал выступление Димы Билана в нетрезвом виде на концерте в Самаре.

В своем Instagram Шнуров написал, что Билану не стоит переживать по этому поводу, а жителям Самары повезло наблюдать, как артист в «зюзю пьяный вертит тазом».

«Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо», — написал Шнуров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Билан на концерте по случаю Дня города в Самаре повел себя весьма странно, что вызвало неодобрение зрителей. Во время выступления певец не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала и показывал неприличные жесты.

Сам Билан попросил извинения у жителей города, отметив, что в связи с имеющимися у него проблемами со здоровьем и длительным воздержанием от употребления спиртного, выпитый с друзьями накануне выступления коньяк оказал на него губительное воздействие.

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