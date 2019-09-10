Пекин, , 08:57 — REGNUM Набор из восьми единиц бронзовой посуды, являющийся достоянием китайского культурного наследия, был возвращен на родину из Японии спустя пять месяцев поисков, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной администрации культурного наследия КНР, данный набор возрастом тысячу лет является одним из самых ценных культурных достояний, которые были найдены и возвращены в Китай за последние годы после того, как была остановлена нелегальная торговля на международных рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Тибете было переписано более 128 тыс. движимых культурных реликвий, которые на данный момент каталогизированы.

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