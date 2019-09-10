Пекин, , 08:52 — REGNUM Китайский анимационный фильм «Легена о Хэе» продолжает удерживать лидерство в китайском прокате уже третий день подряд после премьеры, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

«Легенда о Хэе» — это полнометражный фильм, основанные на серии интернет-мультфильмов в стиле аниме «Легенда о Ло Сяохэе», которые рассказывают историю о сверхъестественном черном коте и человеческой семье, в которой он живет.

Фильм 9 сентября собрал 11,93 млн юаней (около $1,68) или 32,7% от общих сборов на этот день. На втором месте расположился спин-офф непотопляемой гоночной серии «Форсаж: Хоббс и Шоу» с его 9,41 млн юаней сборов. Лидер предыдущих недель анимационный фильм «Нэчжа» собрал 5,5 млн юаней, продолжая пользоваться популярностью уже 46-ю неделю подряд.

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