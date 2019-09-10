Москва, , 08:51 — REGNUM В арт-галерее терминала Е в московском аэропорту Шереметьево открылась фото-выставка, посвященная 100-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии.

«Фотовыставка — это уникальная возможность для пассажиров Шереметьево прикоснуться к истории и познакомиться с жизнью и достижениями выдающегося конструктора из Удмуртии. Каждый пассажир — потенциальный зритель выставки — станет на толику ближе к Удмуртии», — отметил первый зампред правительства республики Александр Свинин. Он добавил, что пассажиропоток аэропорта составляет около 150 тыс. человек в сутки.

Экспозиция представляет ряд тематических разделов: «О жизненном пути конструктора»; «Детство и школьные годы»; «Армия и военные годы»; «Послания потомкам»; «Политическая деятельность»; «Вклад в развитие оружейного дела»; «На пути к главному изобретению — АК-47»; «Конструкторская деятельности».

Вход на выставку свободный, экспозиция будет работать до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 100-летний юбилей Калашникова будет отмечаться в России в ноябре 2019 года. В Удмуртии ключевые мероприятия в рамках празднования юбилея конструктора приурочены к Дню оружейника. Основным событием станет Форум оружейников России, который состоится 18−19 сентября. Также будут открыты выставки, посвященные оружейной истории Ижевска, состоится праздничный концерт, городской конкурс по стрельбе из пневматики, полет «Русских витязей», гонки «Калашников Биатлон ФЕСТ» и республиканский турнир по хоккею с шайбой имени М. Т. Калашникова «Матч Мечты». Кроме того, будет открыт центр дополнительного образования «Академия «Калашников».