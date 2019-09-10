Самара, , 08:10 — REGNUM Первый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» проходит в Самаре. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Спектакли лауреатов конкурса можно посмотреть на сцене драматического театра «Самарская площадь» с 9 по 11 сентября.

Проведение такого фестиваля инициировало самарское отделение всероссийского общества инвалидов. В нем приминают участие театры, в которых выступают более 50% людей с ограниченными возможностями.

По словам организаторов мероприятия, основная задача фестиваля — вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную культурную жизнь. Именно поэтому программа фестиваля содержит мастер-классы, круглые столы, обсуждение спектаклей с мэтрами театрального искусства.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, теперь фестиваль будет проводиться на постоянной основе. В следующий раз чиновники планируют пригласить артистов из других регионов России.

На фестивале собрались более 30 инклюзивных театральных коллективов. Из их числа эксперты уже определили 10 лауреатов. Театры из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля получили памятные дипломы и денежные сертификаты на развитие творческой деятельности театров.