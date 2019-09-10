Пекин, , 05:33 — REGNUM Фильм «Председатель Мао в 1949 году» выйдет на большие экраны уже 20 сентября текущего года в преддверии празднования 70-й годовщины со дня основания КНР, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Фильм сфокусируется на истории 1949 года, с того момента, как Центральный Комитет Коммунистической Партии Китая (КПК) направился к Благоухающей горе на северо-западе Пекина в марте 1949 года для основания КНР, которое состоялось 1 октября 1949 года.

Фильм расскажет истории лидеров КПК того времени, включая Мао Цзэдуна, который вел с Гоминьданом Гражданскую войну за народное освобождение, вырабатывал экономическую политику и вел приготовления к первому Народному политическому консультативному совету Китая (НПКСК), а также церемонии основания нового Китая.

Отметим, что название фильма адресует к фильму советского режиссера Михаила Ромма «Ленин в октябре», а также его продолжению «Ленин в 1918 году», которая рассказывает о схожих события Великой Октябрьской социалистической революции в преддверии основания новой коммунистической России. Тем самым Китай демонстрирует преемственность этих двух событий.