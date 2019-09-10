Москва, , 03:50 — REGNUM Набравший более 1,4 миллиона дизлайков видеоклип на песню «Москва» российских реперов Тимати и Гуфа будет удален с видеохостинга YouTube. Об этом Тимати заявил 10 сентября в своем Instagram-канале.

«Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось», — признается Тимати.

По словам репера, в его планы не входило раздражать такое большое количество людей. Тимати заявил, что любит Москву, и считает, что за те 36 лет своей жизни, в течение которых он может наблюдать столицу, ее текущее состояние — наишучшее. За что он испытывает чувство благодарности к некоторым неназванным реализаторам благополучия.

Тем не менее, поскольку цели обидеть у репера не было, он решил не длить конфликт:

«Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива», — подытожил сообщение Тимоти.

Как сообщалось ранее, новый клип реперов был воспринят как акция в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, зрителям также не понравились высказывания против столичных митингов.

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