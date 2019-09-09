Москва, , 20:37 — REGNUM «ВКонтакте» совместно с компанией Biblio запустила новый сервис, предоставляющий пользователям доступ к аудиокнигам. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба соцсети.

Девушка в наушниках Kaboompics .com

Отмечается, что в базе сервиса содержится более 10 тыс. аудиокниг, озвученных профессионалами. Пользователи соцсети могут как приобрести понравившуюся им книгу, так и получить к ней доступ по подписке. Ожидается, что её стоимость составит от 333 рублей в месяц.

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Напомним, о том, что «ВКонтакте» и Biblio планируют запустить сервис по продаже аудиокниг, ИА REGNUM сообщило в мае 2019 года. Тогда отмечалось, что в основу проекта легла бизнес-модель, в рамках которой партнеры будут получать проценты от прибыли.

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