Бишкек, , 20:33 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил соотечественников с Днем комуза — музыкального инструмента, являющегося одним из символов киргизского народа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Комуз — киргизский народный музыкальный инструмент

«Поздравляю киргизстанцев с первым официальным празднованием Дня комуза в нашей стране! Наравне с эпосом «Манас» мелодии комуза с древних времен духовно обогащают наш народ, очищают разум, возбуждают совесть в людях», — подчеркнул он.

Жээнбеков отметил, что искусство игры на комузе становится все более популярным среди киргизская молодежи, которая прославляет национальную музыку, выступая на международных мероприятиях в стране и за рубежом.

«Уверен, что теперь День комуза будет отмечаться каждый год, превратится в хорошую традицию и найдет достойное место в творческо-культурной сфере нашей республики», — подытожил президент Киргизии.