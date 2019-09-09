Цхинвал, , 18:11 — REGNUM Югоосетинский исполнитель классического шансона, лауреат различных российских и международных конкурсов Игорь Тасоев представит Южную Осетию на международном музыкальном фестивале вокального искусства «Золотой Камертон» в Чехии. Об этом 9 сентября сообщает информагентство «Рес».

Как рассказал Тасоев, конкурс состоится в следующем году в Карловых Варах. На конкурс «Золотой Камертон» приедут вокалисты со всего мира различных жанров: от джаза до классики, от рока до шансона. Представитель Южной Осетии станет почетным гостем фестиваля. Тасоев сообщил, что на фестиваль также смогут отправиться несколько лучших югоосетинских исполнителей.

Игорь Тасоев в 2016 году впервые в истории международного фестиваля «Юрмала-шансон» представил на конкурсе Южную Осетию. Сейчас Игорь Тасоев занимает должность начальника управления культуры, молодежи и спорта администрации Цхинвала. По его Тасоева в Южной Осетии прошел фестиваль вокалистов юга и севера Осетии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учащиеся эстрадного отделения Сухумского государственного музыкального училища им. А. И. Чичба с 7 по 11 сентября выступают на первом Ялтинском международном фестивале-конкурсе песни, танца и инструментального искусства юных талантов «Звездный путь».

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