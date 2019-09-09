Москва, , 16:26 — REGNUM Российское издательство «Новое издательство» опубликовало второй сборник стихотворений поэта Михаила Гронаса под названием «Краткая история внимания». Об этом сообщает издание Colta.

В последний раз сборник стихов Михаила Гронаса выходил 18 лет назад, этот сборник — «Дорогие сироты» являлся дебютной книгой поэта. За прошедшие 18 лет стихотворения Гронаса иногда появлялись в периодических изданиях, и многие из них были включены автором в состав нового сборника.

Михаил Гронас (род. 1970) — поэт, филолог, переводчик. Лауреат литературной премии Андрея Белого (2002). Переводил стихи и научные тексты с немецого (П. Целан, Г. Тракль) и французского (П. Бурдье). В настоящее время живет в США, является профессором Дартмутского университета.