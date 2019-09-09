Москва, , 15:56 — REGNUM 9 сентября 2019 года исполняется 191 год со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Во многих городах России пройдут специальные мероприятия, приуроченные к этой дате. Об том сообщает Литературная газета.

8 сентября на территории Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве прошли мероприятия, посвященные жизни и творчеству Л.Н. Толстого. Все музейные площадки (особняк Лопухиных, музей-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках и Толстовский центр на Пятницкой улице) стали местом проведения праздничных мастер-классов, открытых пленэров, авторских лекций и художественных чтений.

Еще одна серия мероприятий запланирована Музеем Л.Н. Толстого на 14 сентября. Во дворе особняка на Пречистенке будет организована работа литературных мастерских с участием писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Также будет открыт праздничный арт-маркет, где все желающие смогут купить предметы антиквариата, а также авторские блокноты и сумки с портретом Л.Н. Толстого.