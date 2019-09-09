Лондон, , 15:54 — REGNUM Мастер шпионского романа, британский писатель Джон Ле Карре готовит к изданию роман «Агент, бегущий в поле». Об этом сообщает The Guardian.

Новый роман Ле Карре посвящен самой злободневной теме в текущей повестке политической жизни Европы — выходу Великобритании из состава Евросоюза. В центр повествования помещена история 47-летнего ветерана секретной разведки MI5 по имени Нэт, чья 26-летняя дочь попадает в центр британско-европейского конфликта.

Джон Ле Карре (род. 1931) — английский писатель, автор шпионских детективов. Авторскую манеру Ле Карре отличает запутанный сюжет, внимание к мельчайшим деталям в описании персонажей, интерьера, общей атмосферы. К числу самых популярных его произведений относятся романы «Маленькая барабанщица», «Ночной администратор», «Такой же предатель, как и мы» и др.