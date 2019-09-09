Вашингтон, , 15:47 — REGNUM С 18 по 23 сентября в Москве будет проходить 11-й фестиваль датского авторского кино под названием «Датская волна», показы состоятся в кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной. Об этом сообщает журнал Кинократия.

В рамках программы кинофестиваля будет представлено шесть картин, пять из них представляют собой примеры современного и актуального датского кино. Шестая картина, «Пелле-завоеватель» Билле Аугуста 1987 года, которая является экранизацией классического произведения Мартина Андерсена Нексё, уже вошла в разряд классики датского кино. В 1989 году этот фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, а также премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Организаторы фестиваля пояснили, что ретроспективный показ обусловлен презентацией нового фильма Билле Аугуста «Счастливчик Пер», которую режиссёр сам презентует российской публике в ходе фестиваля.