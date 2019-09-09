Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Американская телевизионная сеть CBS объявила об увольнении сценариста Уолтера Мосли за расистские высказывания в ходе обсуждения сюжета третьего сезона научно-фантастической саги «Звездный путь: Дискавери». Напомним, что данная картина является шестым сериалом вселенной Звездного пути, которая оказала значительное влияние на развитие мировой культуры и жанра научной-фантастики.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, Уолтер Мосли опубликовал статью под названием «Почему я ушел из будки сценариста» на сайте американского новостного издания The New York Times, в которой подробно разъяснил, что его увольнение стало результатом активного «использования слова на «Н» в отношении афроамериканцев». Тем не менее он утверждает, что отставка являлась его личной инициативой.

Напомним, что наибольшую известность Уолтер Мосли получил благодаря детективной литературе, среди которой наиболее популярны серии «Загадки Изи Роулинса», «Загадки Бесстрашного Джонса» и «Загадки Леонида МакГилла». Кроме того, автор является лауреатом премии имени Эдгара Алана По.