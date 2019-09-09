Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Американский потоковый сервис Netflix сообщил, что в актерскую команду сериала «Корона» вошла Джиллиан Андерсон, которая более известна зрителю своей ролью агента Скалли в научно-фантастическом детективе «Секретные материалы». Напомним, что «Корона» является биографической картиной, отображающей перипетии жизненного пути британской королевы Елизаветы II. Джиллиан Андерсон воплотит на экране бывшего премьер-министра Великобритании и «железную леди» Маргарет Тэтчер.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, сценаристом-постановщиком сериала выступил Питер Морган, известный своей работой над такими фильмами как «Королева» и «Фрост против Никсона». Главным режиссером картины является Стивен Долдри, снявший «Билли Элиот» и «Жутко громко и запредельно близко». Исполнительным продюсером стал Энди Харрис.

Главные роли королевы Елизаветы IIи принца Филиппа в последних двух сезонах исполнили Оливия Колман и Тобайас Мензис соответственно.