Ульсан, Южная Корея, , 15:39 — REGNUM В южнокорейском уезде Ульджу проходит 4-й Международный фестиваль горного кино Ulju Mountain Film Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, международный фестиваль проходит в культурном центре города Ульсана Yeongnam Alps Complex в период с 6 по 10 сентября.

Известно, что всего в мероприятии примут участие 159 фильмов из 45 страны.

Ulju Mountain Film Festival — единственный международный фестиваль горного кино в Южной Корее.

Известно, что фестиваль открыл документальный фильм британского режиссера Михаила Сулима «Piano to Zanskar», рассказывающий историю вышедшего на пенсию настройщика пианино, который доставляет 100-летнее пианино в школу в Гималаях.

На церемонии закрытия будет показан фильм российских режиссеров Тамары Котевской и Любомира Стефанова «Страна мёда», рассказывающий историю пожилой женщины, которая разводит пчел и живет в равновесии с природой.