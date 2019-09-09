Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Американская широковещательная компания NBC объявила о начале работы над сериалом «ТриБеКа». Сюжет социальной драмы разворачивается вокруг жизни нескольких семей, живущих в одном из наиболее респектабельных районов Нью Йорка. Картина поднимает проблему того, насколько далеко богатые родители готовы зайти ради блага своих чад, что крайне актуально в свете разворачивающегося в США скандала вокруг коррупции в высших учебных заведениях.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, продюсерами картины выступят Грег Берланти, параллельно ведущий проект политической драмы «Девушки в автобусе», Роберт Ровнер и Джессика Квеллер, подарившая зрителям такие сериалы как «Супердевушка», «Сплетница» и «Девушки Гилмор».

Кроме того, за образец будет взята южнокорейская драма «Небесный Замок».