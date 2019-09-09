Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Американские потоковые сервисы Netflix, Amazonи Apple TV за прошедший год потратили 345 миллионов долларов США на производство и покупку прав на трансляцию британских сериалов. Данная сумма на 161 миллион долларов США превышает расходы за предыдущий отчетный период.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», Netflix транслирует около сорока сериалов британского производства, в том числе социальную драму «Сексуальное воспитание», которая относится к категории Netflix Original. Одним из самых известных британских сериалов снятых на деньги Amazon является религиозная приключенческая комедия «Благие знамения». Наиболее расходной статьей деятельности Apple TV стала закупка прав на трансляцию сериалов и телевизионных шоу BBC Studios.

Ожидается, что эти цифры продолжат расти из-за появления крупного конкурента в лице Disney+. Напомним, что потоковый сервис компании Disneyбудет запущен в ноябре и будет эксклюзивно транслировать фильмы и сериалы вселенных Marvelи Звездные Войны.