Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Американская телевизионная компания SonyPictures объявила о своем решении создать сериал «Город посреди ночи» по мотивам одноименного научно-фантастического романа Чарли Джейн Андерс. История разворачивается на отдаленной и почти непригодной к обитанию планете Январь, жители которой вынуждены существовать в условиях максимизированной дисциплины. Власти столичного города Ксиосфант вынуждают своих граждан есть, пить и спать по четкому расписанию. Главная героиня сюжета, юная девушка Софи, ищет свое место в этом непривлекательном и жестоком мире.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, исполнительным продюсером картины выступит Шэрон Холл, подарившая зрителям такие сериалы как «Экспансия» и «Утопия».

Кроме того, Чарли Джейн Андерс является обладательницей многочисленных литературных премий, таких как премия американской ассоциации писателей-фантастов «Небьюла» и премия «Хьюго» за лучший научно-фантастический рассказ.