Ашхабад, , 15:04 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов в честь 28-й годовщины независимости Туркмении поручил наградить лауреатов конкурса «Туркменский золотой век» за достижения в литературе, культуре и искусстве, а также за вклад в развитие творческой сферы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Премии в размере 3,5 тысячи манатов (66 тысяч рублей) и золотую цепочку от имени президента Туркмении получили:

за лучшие стихи и поэмы — 6 соискателей,

за лучшие статьи и очерки — 13 соискателей,

за лучшие рассказы, переводы, повести и романы — 1 соискатель,

за лучшие книги и издательскую продукцию — 5 соискателей,

за цикл лучших теле-радиопередач — 6 соискателей,

за лучшие фильмы, сценические постановки и выступления — 4 соискателя.

за лучшие танцевальные и песенно-музыкальные выступления — 10 соискателей,

за высокое певческое исполнительское мастерство — 1 соискатель,

за высокое музыкальное исполнительское мастерство — 4 соискателя,

за лучшие песенно-музыкальные произведения — 1 соискатель,

за высокий уровень организации культурно-массовых мероприятий — 4 соискателя,

за лучшие произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, проектно-оформительские работы — 4 соискателя.

Также премии в размере 10,5 тысячи манатов (198 тысяч рублей) получили три оркестра и 17 ансамблей — за лучшие выступления танцевальных, фольклорных и песенно-музыкальных групп.

Кроме того, премии в размере от 1,4 тысячи до 58,8 тысячи манатов (от 26 тысяч до 1 млн 110 тысяч рублей) достались 12 бригадам, соткавшим лучшие ковры и ковровые панно.