Алёна Соколова,
10 сентября 2019, 11:59 — REGNUM
Недавно мы публиковали материал о текстовых ролевых играх, участники которых сообща развивают свои литературные навыки, созидая фантастические (или не очень) миры на форумах или в социальных сетях. Площадок для такого развлечения существует много: как маленькие группы «для своих», так и целые тематические платформы.
Мы пообщались с командой проекта FRPG Community: это одновременно социальная сеть для поиска игроков и агрегаторов ролевых форумов. Я смогла протестировать интерфейс — он продуман до мелочей. Есть разделы для мастеров, где можно искать администраторов или делиться опытом друг с другом. Есть сообщества: ролевые игры часто требуют начитанности и эрудиции, поэтому обсуждают здесь всё что угодно, от исторических костюмов до лингвистических особенностей древних языков.
У каждого игрока есть профиль: в нём отображаются интересные геймеру темы игр и особенности любимых проектов (от средней величины поста до периодичности появления в игре). Есть на сайте и доска для поиска соигроков, отдаленно похожая на сайт знакомств: здесь ищут братьев, врагов, дядюшек, возлюбленных, магов, роботов — словом, формируют запрос для последующей игры.
На основе схожести ваших профилей система также предполагает, подходите ли вы друг другу — и насколько.
Сообщество живое: его участники постоянно встречаются друг с другом в реальных городах, устраивают виртуальные интерактивы для сплочения, обмениваются личными контактами.
Организаторы платформы рассказали, как появился проект и что необходимо помнить, когда вступаешь в ролевую текстовую игру.
Алена Соколова: Когда был создан портал и почему? Кто его создатели?
FRPG Community: Идея пришла к нам летом 2016 года. До этого мы уже много лет играли в текстовые ролевые игры, и даже успели открыть и закрыть свой форум. Несмотря на то, что форумов было много, собрать их все в более-менее вменяемый каталог с возможностью отсеивать по определенным критериям было сложно.
Так что идея открыть Community строилась прежде всего из собственных потребностей и понимания того, как нужно, чтобы всё работало нам.
Разработка дизайна и кода длилась с января до сентября 2017, что, конечно, немало для проекта, который не факт что кому-то, кроме нас, будет нужен и вряд ли будет приносить деньги. Но мы о таком не думали — было интересно продумывать разделы, тестировать их работу и прикидывать, как всё в итоге будет. Когда мы запустились, было довольно удивительно смотреть, что к нам приходят люди. Тусовка текстовых ролевиков не избалована появлением новых сервисов — с 2000-х годов даже платформа для создания форумов практически не менялась, — так что многим было интересно, хотя и без негатива не обходилось.
Алена Соколова: А сейчас как развиваетесь?
FRPG Community: На текущий момент мы дорабатываем и улучшаем существующие разделы и периодически добавляем новые. Больше ориентируемся на развитие новых способов поиска соигроков ФРИ, так как многие боятся предлагать незнакомым игрокам игру, все больше предпочитают просто оформить заявку на соигрока и ждать, поэтому мы часто устраиваем эвенты-игры вроде подарков/наград/интервью на самой платформе, направленные на то, чтобы игроки контактировали и раскрепощались. То есть, как и любая социальная сеть, стараемся строиться на социальном взаимодействии.
Алена Соколова: Часто ли меняется аудитория, или в основном сидят одни и те же люди?
FRPG Community: Аудитория меняется редко. Есть основной костяк из 50−60 людей, которые наиболее активны в плане общения и обсуждения тем. Они создают контент и любят делиться опытом, зачастую это интернет-экстраверты. Они же чаще всего ссорятся, мирятся и живут Community. Есть молчуны-завсегдатаи. Они заглядывают каждый день и висят фоном. Большая часть игроков ведет себя тихо: заходят на сайт, просматривают и иногда публикуют контент, находят игру, обсуждают всё в ЛС и спокойно пропадают до следующего поиска.
Алена Соколова: Для чего им, по-вашему, нужны ролевые игры? Какую функцию они выполняют?
FRPG Community: На мой взгляд, функций несколько.
- Терапевтическая
В детстве дети учатся с помощью игр социальному взаимодействию. Надевают на себя маски героев и притворяются кем-то, кем не являются — пиратами, принцессами, примеряют на себя разные профессии.
Среди взрослых ролевые игры тоже распространены, только зачастую они уже не так наивны, как раньше. Мы, пробуя себя в разных ролях, решаем свои эмоциональные проблемы: спорим с родителями, бунтуем на работе, даем отпор хулиганам, встречаемся с плохими парнями. В общем, занимаемся всем тем, что глупо или страшно делать в реальной жизни. Эти ситуации проходят через нас в ролевой игре, давая уверенность в правильности своих действий в реальной жизни или, наоборот, успокаивая — в ролевой побунтовал, разгрузился, и в жизни снова спокоен.
Зачастую, играя какого-то персонажа, ты, как настоящий актер, вживаешься в роль так хорошо, что буквально чувствуешь всё, что испытывает твой персонаж, а значит, встаешь на место другого человека. Это положительно влияет на развитие эмпатии, понимание других людей.
- Социальная
Ролевая игра — это всегда взаимодействие. Чтобы играть, нужно общаться и находить общий язык со всеми игроками. Для кого-то это тяжело, но многие находят среди своих игроков хороших друзей и выходят за рамки игры, встречаются в реальной жизни и затем много лет переписываются.
Отдельно можно сказать о получении организаторского опыта, который в жизни лишним не будет. По нашей статистике, администрировал или помогал с админством форума каждый второй игрок.
- Развлекательная
Без этого никуда. Очень важно, чтобы людям было весело и уютно в игре. Тогда и все остальные функции будут работать как надо.
Важно отметить, что текстовые ролевые доступнее, чем те же полигонныеРолевые игры живого действия. Они бесплатные, не нужно никуда выезжать, не нужен костюм. Легче вжиться в роль, так как у тебя есть время посидеть в комфортной обстановке и подумать над постом, тогда как в ролевой живого действия необходимо реагировать быстро, что для многих может быть непросто.
В силу своей доступности форумные ролевые игры могли бы стать хорошим развлечением для многих людей.
Алена Соколова: Техника безопасности: назовите три вещи, о которых нельзя забывать, когда приходишь в РИ.
FRPG Community: Во-первых, важно разделять себя и персонажа. Оставаться в роли, когда это требуется, и выходить из нее тоже вовремя.
В интернете легко заиграться и начать воспринимать своего персонажа слишком близко к сердцу. Оскорбили персонажа? А обиду чувствуешь ты. Персонаж влюблен? А ревнуешь ты. Игра не должна выходить за рамки игры. Реальные чувства не должны влиять на процесс и сюжет. Зачастую при нарушении этого правила удовольствие от игры теряешь не только ты, но и все твои соигроки, из-за того, что твое поведение диктуется не логикой, а лишними эмоциями.
Во-вторых, важно помнить, что за другими персонажами сидят реальные люди, и маловероятно, что они похожи на своих персонажей.
Заядлый картежник-транжира или аморальный наркодилер по ту сторону экрана могут оказаться Машей, которая не приемлет азартные игры и наркотики. Маше просто хочется встать на место Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», и в этом нет ничего странного, ведь при просмотре фильмов мы тоже задумываемся, как бы поступили на месте главного героя.
Так же нужно помнить, что у всех нас бывают плохие дни, и давать соигрокам право на ошибку. Относиться с пониманием и по-человечески.
В-третьих, интернет есть интернет, и правил тут практически нет. Но выходя в зону форумных ролевых игр, важно понимать, что нас объединяют только игры, и по ту сторону экрана могут сидеть люди разного пола, национальности, вероисповедания, сексуальной и политической ориентации. Поднимать все вышеперечисленные темы и устраивать по ним дебаты — строго запрещено и карается баном на многих форумах, и на нашем сайте в том числе.
Алена Соколова: Сейчас наблюдается рост, упадок или застой сферы? Есть ли куда играм развиваться?
FRPG Community: Сказать честно, в ФРИ в техническом плане долгое время до Коммьюнити не происходило ничего. Платформа mybb, которая используется для игр, неизменно обваливается, теряется доступ к игре на многие часы, но всё равно это единственное место, куда ходят форумные ролевики.
С другой стороны, сравнивая ролевые двухтысячных и то, что имеется сейчас, можно найти много отличий. Дизайны форумов стали круче. Люди вкладываются, рисуют, кодятпрограммируют, верстают сайты. Стандартный шаблон уже не прокатывает — на такой форум просто не придут. Игра становится действительно литературной, грамотной и интересной. Люди пишут хорошие развернутые тексты, многие пытаются оттачивать писательский навык. А в 2000-м можно было отписывать по три строки — лишь бы поняли общие действия и направление.
Конечно, это связано с тем, что наша аудитория взрослеет. Взрослеют и их персонажи.
В целом развиваться играм есть куда. И в плане дизайна, и в плане сюжетов, и в плане текстов. Всё это может улучшаться до бесконечности, находились бы только энтузиасты-первопроходцы.
Алена Соколова: А по каким фандомам играют чаще?
FRPG Community: Вопрос скорее в жанрах, чем фандомах.
Больше всего игроков-новичков играют в жанре реальная жизнь. Есть даже форум по глубинке России, но чаще всего это Америка или Европа. Людям хочется отыгрывать красивых девушек или больших боссов.
На втором месте — различное фэнтези и мистика. Есть ощущение, что там новичков меньше. Реальная жизнь в любых проявлениях этим игрокам скучна, вместо социального жанра и истории о маленьком человеке они выбирают экшен, политику, интриги, магию и так далее.
Но неизменно во все времена лидирует мир Гарри Поттера. Видимо, в нём игроки нашли золотую середину между реальной жизнью и магией, которая устраивает большинство.
Есть игры по Звездным войнам и различным фэнтези-фандомам (Dragon Age, Игра престолов). Игры по Marvel и DC тоже так или иначе всегда остаются популярны.
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