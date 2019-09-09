Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:08 — REGNUM Председатель Совета Танзании по туризму Томас Михайо обвинил деятелей культуры и искусства, а также других известных людей страны в неготовности рассказывать о достопримечательностях Танзании на большую аудиторию. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на заявление политика, сделанное на праздничном ужине с деятелями культуры, представителями туристической сферы и организаций, находящихся в управлении министерства туризма и природных ресурсов.

Он отметил, что в случае отказа от добровольного посещения туристических маршрутов, знаменитостей будут отправлять в подобные поездки в принудительном порядке.

Михайо подчеркнул, что незнание достопримечательностей страны лишает знаменитостей шанса использовать свое имя для проявления должного патриотизма.

«Меня беспокоят люди, которые просят о возможности посетить достопримечательности. Если вы проводите мероприятие, билет на которое стоит 5000 танзанийских шиллингов (более 2 долларов США), как вы можете говорить о том, что у вас нет средств на посещение достопримечательностей? Это вопрос патриотизма, но я не могу понять, почему вы не осознаете, какое большое дело вы можете сделать с помощью своего имени», — заявил Михайо.

«Я подчёркиваю, что патриотизм — желание граждан Танзании узнавать нашу страну и быть послами, которые расскажут о ее достопримечательностях другим», — добавил он.