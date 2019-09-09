Москва, , 13:26 — REGNUM Российский кинематографист Владимир Меньшов заявил, что Российскому оскаровскому комитету не требуется реформирование. Свою позицию по этому вопросу он изложил 9 сентября в интервью журналистам.

Меньшов отметил, что работа Комитета вполне прозрачна. Несмотря на то, что на его заседания не пускают прессу, информация о результатах голосования сразу же доносится до СМИ. Режиссер обратил внимание журналистав ТАСС на то, что жюри известных кинофестивалей никогда не дает пояснений по поводу того, почему ты или иная картина становится победителем.

По мнению кинематографиста, вводить практику озвучивания шорт-листа до заседания также не стоит, поскольку речь в случае Российского оскаровского комитета идет об иной системе. «Либо общественное обсуждение, либо комитет», — сказал Меньшов.

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Напомним, 17 сентября 2019 года Владимир Меньшов будет отмечать свой 80-летний юбилей. Решение о том, какая российская картина будет выдвинута на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» Российский оскаровский комитет будет принимать в сентябре 2019 года. В 2018 году его члены решили отправить на конкурс фильм «Собибор» Константина Хабенского.

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