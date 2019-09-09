Лос-Анджелес, США, , 12:52 — REGNUM Двукратный обладатель премии Оскар сыграет вымышленного космонавта майора Мэтта Мэйсона, жившего и работавшего на Луне в 1960-х годах. Созданием картины займётся Paramount Pictures. Об этом сообщает издание Variety.

Фильм станет адаптацией рассказа, написанного лауреатом Пулитцеровской премии Майклом Шейбоном. Сценарий напишет Акива Голдсман, прежде работавший с Хэнксом над «Кодом да Винчи» и «Ангелами и демонами».

Мэтт Мэйсон — игрушечный космонавт, чрезвычайно популярный в 1960-е годы, когда Америка участвовала в космической гонке. Ранее о намерении снимать картину, основанную на рассказах о нём, заявлял Роберт Земекис. Займет ли режиссёрское кресло постановщик на самом деле неизвестно. Хэнкс уже играл астронавта в проекте Рона Ховарда «Аполлон-13».

Сейчас актер находится на кинофестивале в Торонто, где представляет картину «Прекрасный день по соседству», в которой исполнил роль добродушного телеведущего Фреда Роджерса.