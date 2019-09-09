Токио, , 12:48 — REGNUM Хидео Кодзима дал понять своим поклонникам, что он уже начал работать над своим следующим проектом. Об этом 9 сентября сообщил портал SegmentNext.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1170263509990379520

Издание обратило внимание на твит Кодзимы, в котором он написал, что в ближайшее время собирается работать над «полировкой» Death Stranding, а также готовиться к предстоящей выставке Tokyo Game Show 2019, промо-акции и «следующему проекту». «Я хочу стать крабом», — пошутил Кодзима, опубликовав фотографии ракообразного.

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Напомним, выставка Tokyo Game Show 2019 2019 начнется свою работу 12 сентября 2019 года. Ранее стало известно, что Хидео Кодзима покажет на ней около 80 минут различного видеоконтента, посвященного Death Stranding.

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