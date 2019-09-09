Торонто, Канада, , 12:07 — REGNUM Журнал Entertainment Weekly опубликовал видео, в котором показано, как голливудские звезды Скарлетт Йоханссон, Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл общаются со щенками. Видео было опубликовано 9 сентября на Instagram-странице издания.

https://www.instagram.com/p/B2KomG2Bs9P/

Мероприятие прошло в рамках Кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival 2019). В ролике показано, как актеры с удовольствием «тискают» щенков, но заметно, что больше всех удовольствия от процесса получает Скарлетт Йоханссон.

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Кинофестиваль в Торонто начал свою работу 5 сентября 2019 года, его двери закроются для гостей и участников 15 сентября. В рамках форума были представлены два фильма, в которых снялась Йоханссон: «Брачная история» (Ноа Баумах) и «Кролик ДжоДжо» (Тайка Вайтити).

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